الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في بطولة إفريقيا بالمغرب تحت 23 سنة

تدريبات المنتخب الأوليمبي
تدريبات المنتخب الأوليمبي بالإسكندرية

يستعد المنتخب الأوليمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيه ميكالي للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها المغرب في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل والتى تتأهل المنتخبات الثلاثة الأوائل فيها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب المنتخب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا في ملحق التصفيات.

مواعيد مباريات المنتخب الأوليمبي في بطولة إفريقيا 

المجموعة الثانية

الأحد 25 يونيه 

مباراة مصر والنيجر في الثامنة مساء بملعب طنجة

الأربعاء 28 يونيه 

موعد مباراة مصر ومالي في الثامنة مساء بملعب طنجة 

السبت 1 يوليو 

موعد مباراة مصر والجابون   في الحادية عشرة مساء بملعب طنجة.

كان المنتخب الأوليمبي قد انتظم فى معسكر مغلق بالإسكندرية أمس استعدادا لمباراة غانا الودية يوم الخميس المقبل وبعدها سيحصل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة على أن يتوجه الفريق إلى المغرب يوم السبت المقبل للدخول في معسكر مغلق يخوض خلاله مباراة ودية مع منتخب الكونغو كبروفة أخيرة قبل انطلاق منافسات بطولة إفريقيا .

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قائمة المنتخب الأوليمبي استعدادًا لبطولة إفريقيا 

الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرزيلي روجيه ميكالي اختار 23 لاعبا في قائمة المنتخب لبطولة إفريقيا وهم : 

حراسة المرمى: حمزة علاء "الأهلي" وعلي الجابري " سيراميكا كليوباترا " ومحمد أحمد السيد سيحا " المقاولون " .

خط الدفاع: محمد أشرف " الأهلي " ومحمد مغربي  "سموحة " حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق " الزمالك " وأحمد عيد " إنبي " وأحمد سيد عبد النبي "الداخلية " ومحمد سمير "طلائع الجيش " .

خط الوسط: إبراهيم عادل ومحمود صابر " بيراميدز" وعماد ميهوب " إنبي " وأحمد نبيل كوكا " الأهلي " ومصطفى ميسي " سموحة "  ومحمد شحاتة " طلائع الجيش" ومحمود جهاد  "فاركو " وعلي زعزع  " فيوتشر" وأحمد فوزي " المقاولون ".

الهجوم: أحمد عاطف قطة " المقاولون " وعبد الرحمن عاطف " غزل المحلة " وأسامة فيصل " البنك الأهلي".

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