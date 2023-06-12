موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة فى كأس السوبر الإفريقى 2023

مواجهة مرتقبة تنتظرها جماهير كرة القدم، عندما يلتقي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، في مباراة كأس السوبر الإفريقي لعام 2023.

وسيشارك الأهلي في كأس السوبر الإفريقي، بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، بينما سيشارك اتحاد العاصمة، بصفته بطلًا لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب تحقيقه تعادلًا ثمينًا أمام مضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، في إياب الدور النهائي للبطولة.

واستفاد الأهلي من فوزه ذهابًا بالقاهرة، بهدفين لهدف، ليتوج بالكأس الحادية عشرة في تاريخه.

بينما توج اتحاد العاصمة، بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية، للمرة الأولى في تاريخه، على حساب يانج أفريكانز، بالفوز عليه ذهابًا في دار السلام، بهدفين مقابل هدف، ثم الخسارة إيابًا في الجزائر، بهدف نظيف.

موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي 2023

حسب أجندة "كاف" الصادرة العام الماضي، فستقام مباراة كأس السوبر الإفريقي، بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، أحد أيام 11، 12، 13 أغسطس المقبل.

ومن المزمع أن تجرى المباراة، على ملعب النادي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء عقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مع الاتحاد القطري، الذي استضاف ثلاث نسخ من البطولة.

وكانت النسخة السابقة من كأس السوبر الإفريقي (نسخة 2022)، التي جمعت ممثلي الكرة المغربية الوداد البيضاوي ونهضة بركان، قد أقيم على ملعب محايد، وهو استاد (مولاي الأمير عبدالله) بالرباط.