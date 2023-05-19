الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: السعودية تخطط لتمويل دورى السوبر الإفريقى

دوري السوبر الإفريقي
دوري السوبر الإفريقي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن المملكة العربية السعودية، تجري محادثات مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن عقد صفقة خيالية لرعاية دوري السوبر الإفريقي الجديد.

وتنطلق بطولة دوري السوبر الإفريقي من قبل كاف بمشاركة 24 فريقًا، على أن يتم تقديم نسخة مصغرة تضم 8 فرق من 17 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الموسم المقبل 2023-2024.

وذكرت صحيفة "جارديان" الإنجليزية، أن المملكة العربية السعودية تنوي المشاركة في هذا الملف بعد أن أجرت محادثات مع كاف بشأن صفقة بقيمة 200 مليون دولار لرعاية البطولة المستحدثة.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن استحداث هذه البطولة يحظى بتأييد ودعم من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منذ أغسطس الماضي كجزء من الارتقاء بالأندية الإفريقية وزيادة نسبة الإيرادات. 

السعودية دوري السوبر الإفريقي الاهلى موسم 2023 2024

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