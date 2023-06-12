الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يضرب موعدا مع اتحاد الجزائر فى السوبر الأفريقى

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم موسم 2022 / 2023، للمرة الـ11 في تاريخه، على حساب الوداد البيضاوي المغربي في الدور النهائي للمسابقة مساء الأحد.

 

وفاز الأهلي 2 / 1 ذهابا على الوداد في القاهرة، قبل أن يتعادل 1 / 1 في لقاء الإياب الذي جرى بملعب (محمد الخامس) في مدينة الدار البيضاء المغربية، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة.

 

وضرب نادي القرن في أفريقيا موعدا في مباراة كأس السوبر الأفريقي مع فريق اتحاد الجزائر، الذي توج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) في الثالث من يونيو الجاري، للمرة الأولى في تاريخه، على حساب يانج أفريكانز التنزاني في الدور النهائي للبطولة.

 

وستكون هذه هي المواجهة العربية الخاصة السادسة على التوالي في السوبر الأفريقي.

 

ومنذ تتويج ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بالسوبر عام 2017، فرضت كرة القدم العربية هيمنتها على اللقب، بعدما توجت بالنسخ الستة الأخيرة للمسابقة، في انتظار الفوز باللقب السابع هذا العام.

 

يذكر أن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس السوبر الأفريقي برصيد 8 ألقاب، في حين يستعد اتحاد الجزائر لتسجيل مشاركته الأولى في البطولة.

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