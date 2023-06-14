الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وفد من الاتحاد الأوروبي يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى

أطلع مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك عزام الخطيب، الثلاثاء، نائب رئيس الاتحاد الأوروبي مارجريتس سكيناس والوفد المرافق له، على أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، وعرقلة مشاريع الإعمار الحيوية والضرورية للمسجد.

وأكد الخطيب خلال استقباله سكيناس، ضرورة تحمل دول العالم مسؤولياتها تجاه القدس المحتلة، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ووقف كافة الانتهاكات بحق الأقصى المبارك.

وشدد على ضرورة الحفاظ والالتزام بالوضع التاريخي والديني والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك قبل عام 1967، ودعم ومساندة الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

ورافق الخطيب سكيناس والوفد المرافق في جولة داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ومصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية وقبة الصخرة المشرفة والمسجد القبلي والمتحف الإسلامي، أطلعهم خلالها على أهم المعالم التاريخية الإسلامية والمشاريع الهاشمية.

من جهته، أكد سكيناس التزام الاتحاد الأوروبي بالوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك كمسجد إسلامي، ودعم الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى المبارك وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

والتقى سكيناس عقب جولته في المسجد الأقصى المبارك مع رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عبد العظيم سلهب، ومجموعة من أعضاء المجلس، حيث ناقشوا الأوضاع والتطورات في المسجد الأقصى المبارك، وأهمية الحفاظ على الوضع القائم قبل عام 1967 للمسجد ولكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

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