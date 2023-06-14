الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الإصابات فى أعقاب اندلاع حريق محدود فى أحد الغرف

حريق بمستشفيات أسيوط
حريق بمستشفيات أسيوط الجامعية

توجه الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط إلى مستشفى الإصابات الجامعي فور اندلاع حريق محدود بأحد غرف المستشفى.

 

وصرح رئيس جامعة أسيوط عقب جولته بالمستشفى أن الحريق محدود وقع فى غرفة واحدة فقط بالطابق السابع من المستشفى فى أحد الأجنحة التى لم يتم استلامها بعد من شركة المقاولون العرب المنفذة للمستشفى.


وأوضح رئيس الجامعة أن الغرفة كانت تضم فقط عدد من علب الدهانات المستخدمة فى أعمال التشطيب الجارى تنفيذها ، مؤكدا أن الحريق لم يتجاوز حدود الغرفة التى وقع بها ولم يسفر عن أية إصابات أو خسائر بشرية أو مادية ، كما لم يؤثر سلباً على الخدمات الطبية المقدمة فى الطوابق الأخرى من المستشفى التى تم تشغيلها فى وقت سابق.


من جانبه نفى مصدر ما تردد على بعض منصات التواصل الإجتماعى من معلومات مغلوطة من شأنها التضخيم من  حجم الحريق، مؤكداً أن الغرفة المشتعلة تستخدم كمخزن لعلب الدهانات وبعيداً عن طوابق عمل الفرق الطبية والمرضى التى لم يؤثر الحريق على خدمات الرعاية الطبية المقدمة لهم.


وأشار إلى أن المؤشرات الأولية  للفحص المبدئى للمتخصصين أرجع الحريق إلى اشتعال ذاتي لعلب الدهانات نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة مع جهات التحقيق المختصة.

رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الجامعة بعد اندلاع حريق
رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الجامعة بعد اندلاع حريق
رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الجامعة بعد اندلاع حريق
رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الجامعة بعد اندلاع حريق
رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الجامعة بعد اندلاع حريق
رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الجامعة بعد اندلاع حريق
رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الجامعة بعد اندلاع حريق
رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الجامعة بعد اندلاع حريق
رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الجامعة بعد اندلاع حريق
رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الجامعة بعد اندلاع حريق
رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الجامعة بعد اندلاع حريق
رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الجامعة بعد اندلاع حريق
رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الجامعة بعد اندلاع حريق
رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الجامعة بعد اندلاع حريق
رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الجامعة بعد اندلاع حريق
رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الجامعة بعد اندلاع حريق
رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الجامعة بعد اندلاع حريق
رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الجامعة بعد اندلاع حريق
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