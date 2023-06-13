هاني شنودة يكشف مفاجآت حفله الموسيقي في التجمع الخامس

يستعد الموسيقار هاني شنودة لإحياء حفلا موسيقيا ضخما مساء الجمعة المقبل داخل أحد المسارح الشهيرة بالتجمع الخامس.

وكشف شنودة، لـ"الدستور" عن المفاجآت التي يحضّرها لجمهوره قائلاً إن الحفل من المقرر أن ينقسم إلى 3 فقرات، مؤكدًا أنه أعد برنامجا متميزا من أشهر أعمال فرقة “المصريين” التي أسسها في عام 1977.

ومن المقرر أن يشارك في الفقرات الآخرى من الحفل كل من سيمون ودينا الوديدي والمطربة نوران أبو طالب متمنيا ان ينال الحفل إعجاب الجمهور.

أسعار تذاكر حفل الموسيقار هاني شنودة

الفئة الأولى بمبلغ 800 جنيه.

الفئة الثانية 550 جنيها.

الفئة الثالثة 350 جنيها.

الفئة الرابعة بمبلغ 250 جنيها.

حصول هاني شنودة على جائزة الدولة التقديرية

وأعرب شنودة، لـ"الدستور" عن فخره لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون والتي حصل عليها الأيام الماضية، مؤكدا أن هذه الجائزة تحمله مسؤولية كبيرة في اختياراته لأعماله الغنائية الجديدة، خاصة أن هذه الجائزة تشعره بتقديم المزيد، وكأنه يعمل لأول مرة كي يحافظ على مسيرته الكبيرة التي قدرتها الدولة بهذه الجائزة، واعدًا جمهوره وكل قيادات الدولة بتقديم المزيد من الأعمال الموسيقية الجيدة خلال الفترة المقبلة التي تحافظ على التراث الغنائي المصري.

محطات في مسيرة هاني شنودة

وهاني شنودة ملحن و موزع موسيقى مصري اكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية، و كانت له الريادة والفضل في تكوين أول فرقة موسيقية بمصر.

واكتشف شنودة عدد من رموز الغناء كما لحن أغاني عديدة و منها: زحمة يا دنيا زحمة، وبحلم معاك وأنا بعشق البحر وهدى الليل وغيرها من تترات الأفلام ومنها "المشبوه، و الغول، والحريف، ولا عزاء للسيدات، وغريب فى بيتى، وشمس الزناتى وعصابة حمادة و توتو وغيرها.

وقام الموسيقار الكبير في 1977 بتكوين فرقة المصريين اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس شقيقة الفنانه إسعاد يونس ومنى عزيز و ممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أولى ألبوماته علموني عنيكي، كما اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بور سعيد للقاهرة قام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.