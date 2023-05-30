هانى شنودة لـ"الدستور": فوزى بجائزة الدولة التقديرية شىء يدعو للفخر

أعرب الموسيقار هاني شنودة، عن سعادته بفوزه بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون، والتي أعلنت عنها اليوم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وقال هاني شنودة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن جائزة الدولة التقديرية لها معنى كبير بالنسبة له، وشيء يدعو للفخر بأن الدولة المصرية تقدر ما قدمته للفن المصري على مدار سنوات عديدة من مقطوعات موسيقية وألحان غنائية.

وأضاف أن هذه الجائزة تحمله مسئولية كبيرة في اختياراته لأعماله الغنائية الجديدة، خاصة أن هذه الجائزة تشعره بتقديم المزيد، وكأنه يعمل لأول مرة كي يحافظ على مسيرته الكبيرة التي قدرتها الدولة بهذه الجائزة، واعدًا جمهوره وكل قيادات الدولة بتقديم المزيد من الأعمال الموسيقية الجيدة خلال الفترة المقبلة التي تحافظ على التراث الغنائي المصري.

وأعلنت، اليوم الثلاثاء، الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية، والتي تضم 10 مبدعين، في ثلاثة مجالات هي (الفنون ‏والآداب ‏والعلوم الاجتماعية)‏، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع ‏المجلس الأعلى للثقافة الـ 69 لاختيار الفائزين بجوائز الدولة.

حيث حصل عليها في مجال الفنون كل من الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

يذكر أن هاني شنودة ملحن وموزع موسيقى مصري اكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية، وكانت له الريادة والفضل في تكوين أول فرقة موسيقية بمصر.

ولد هاني شنودة بطنطا عام 1943 وتخرج في كلية الموسيقى عام 1966، وبعد ذلك التحق بالمعهد العالى الموسيقى الكونسيرفتوار.

واكتشف هاني شنودة عددًا من رموز الغناء كما لحن أغاني عديدة ومنها: زحمة يا دنيا زحمة، وبحلم معاك، وأنا بعشق البحر، وهدى الليل، وغيرها من تترات الأفلام ومنها "المشبوه، والغول، والحريف، ولا عزاء للسيدات، وغريب فى بيتى، وشمس الزناتى، وعصابة حمادة وتوتو، وغيرها.

وقام عام 1977 بتكوين فرقة المصريين اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس شقيقة الفنانة إسعاد يونس ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أول ألبوماته "علموني عنيكي"، كما اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بورسعيد للقاهرة، وقام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.