السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل حفل الموسيقار هاني شنودة بالتجمع الخامس.. 16 يونيو

هاني شنودة
هاني شنودة

يستعد الموسيقار هاني شنودة لإحياء حفلا موسيقيا ضخما مساء يوم 16 يونيو المقبل داخل أحد المسارح الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 4 فئات، وجاءت الأسعار كالتالي:

  • الفئة الأولى بمبلغ 800 جنيها مصريا.
  • الفئة الثانية 550 جنيها مصريا.
  • الفئة الثالثة 350 جنيها مصريا.
  • الفئة الرابعة بمبلغ 250 جنيها مصريا.

وأعد شنودة برنامجا فنيا مميزا يضم باقة من أجمل وأشهر أعمال الفرقة الخاصة  التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، ونجحت من خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة منها "الشوارع حواديت"، "غنوا للحياة"، "ماشيه السنيورة"، "بنات كتير"، "ما تحسبوش يا بنات"، و"أوقات أشوف ملامحك".

 

يذكر أن هاني شنودة ملحن و موزع موسيقى مصري اكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية، و كانت له الريادة والفضل في تكوين أول فرقة موسيقية بمصر.

ولد هاني شنودة بطنطا عام 1943 وتخرج من كلية الموسيقى عام 1966 وبعد ذلك التحق بالمعهد العالى الموسيقى الكونسيرفتوار.

واكتشف هاني شنودة عدد من رموز الغناء كما لحن أغاني عديدة و منها: زحمة يا دنيا زحمة، وبحلم معاك وأنا بعشق البحر وهدى الليل وغيرها من تترات الأفلام ومنها "المشبوه، و الغول، والحريف، ولا عزاء للسيدات، وغريب فى بيتى، وشمس الزناتى وعصابة حمادة و توتو وغيرها.

وقام عام 1977 بتكوين فرقة المصريين اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس شقيقة الفنانه إسعاد يونس ومنى عزيز و ممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أولى ألبوماته علموني عنيكي، كما اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بور سعيد للقاهرة قام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.

الشوارع حواديت ماشيه السنيورة بنات كتير هاني شنودة الموسيقار هاني شنودة منطقة التجمع الخامس ما تحسبوش يا بنات

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