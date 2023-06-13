الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفى كامل نقيبًا للموسيقيين بالتزكية لأول مرة فى تاريخ النقابة

مصطفى كامل
مصطفى كامل

حسم المطرب مصطفى كامل منصب نقيب الموسيقيين بولاية جديدة تمتد لـ4 سنوات بعد حسمه للمعركة "بالتزكية" لأول مرة عقب اجتماع، مساء الثلاثاء، داخل مقر نقابة الموسيقيين بوسط القاهرة.

وقال طارق مرتضى، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، لـ"الدستور" إن مصطفى كامل أصبح نقيبًا للموسيقيين بالتزكية لأول مرة في تاريخ نقابة الموسيقيين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أحد من الأعضاء قام بالترشح على منصب النقيب بعد إغلاق باب الترشح في الخامسة من مساء اليوم الذي تم فتحه منذ يوم الأحد 11 يونيو الماضي.

أضاف أنه من المقرر أن تعلن النتيجة بشكل رسمي من الجهة القضائية المختصة بانتخابات النقابة، لافتًا إلى أن مصطفى كامل من المقرر أن يعلن عن العديد من المفاجآت والقرارات الجديدة التي تسر جميع أعضاء النقابة كما تعودوا منذ توليه منصب النقيب خلال الأشهر الأخيرة.

ويتم استكمال تشكيل مجلس إدارة نقابة الموسيقيين في الانتخابات المزمع عقدها  الثلاثاء الموافق 1 أغسطس المقبل والإعادة يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس، وذلك بعد فوز النقيب مصطفي كامل بالتزكية.

وترشح على منصب عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية 32 مرشحًا هم: حلمي عبدالباقي، أحمد أبوالمجد، محمد أبو اليزيد، علي الشريعي، منصور هندي، محمد عبدالله، عادل شمس، خالد بيومي، د.علاء سلامة، الدكتور شريف حمدي، محمد صبحي، نادية مصطفى، عاطف إمام، عادل مصطفى، أشرف السعداوي، محمد المحلاوي، محمد السعيد، عمر الخولي، خالد الغول، سعيد عثمان، ديفيد جميعي، عمرو شيحة، مصطفى داغر، أحمد العيسوي، رضا حنكش، أيمن سالم، حمادة كحلة.

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