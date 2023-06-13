طوارئ لمواجهة الأمطار.. حالة الطقس في الإسكندرية الآن بعد رفع الرايات الحمراء

حالة الطقس في الإسكندرية الآن، عقب تعرض المحافظة الساحلية اليوم لسقوط أمطار رعدية غزيرة على كافة الأنحاء، امتدت لعدة ساعات منذ فجر اليوم وحتى الواحدة ظهرًا.

حالة الطقس في الإسكندرية الآن

وشهدت عروس البحر المتوسط ضربات من البرق والرعد مع اجتياح المحافظة أمطار غزيرة متواصلة، ودفعت شركة الصرف الصحي بسيارات شفط المياه والبدلات للتعامل مع أي مشاكل طارئة بالطرق.

درجات الحرارة بالإسكندرية

بلغت درجة الحرارة بمحافظة الإسكندرية 26 درجة، والصغرى 20 درجة مئوية، مع استمرار تدفق السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال شرق المحافظة، ومن المتوقع أن تقل تدريجيًا خلال الساعات القادمة.

استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ

وأعلنت محافظة الإسكندرية استمرار رفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكلف اللواء محمد الشريف، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

تحذيرات للمواطنين خلال الطقس السيئ بالإسكندرية

أكدت محافظة الإسكندرية على ‏المواطنين بتوخي الحذر‏ وإتباع عدة تعليمات للحفاظ على سلامتهم وهي:

• توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

• عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.