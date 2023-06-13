الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع الرايات الحمراء على شواطئ غرب الإسكندرية بسبب تقلبات الطقس

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

رفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمي بالإسكندرية، الرايات الحمراء التحذيرية، وذلك بالتزامن مع التقلبات الجوية المفاجئة التي شهدتها المدينة الساحلية منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن استمرار رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي، بينما تم رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربي، والتي تحذر من نزول مياه البحر لارتفاع الأمواج وشدة التيار بسبب طقس اليوم، مع وصول نسب إشغال الشواطئ في بداية اليوم إلى 10%.

وشهدت الإسكندرية، منذ فجر اليوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، صحبها موجات رعدية على كافة الأنحاء، وبدأت الأمطار خفيفة وزادت شدتها حتى الثامنة والنصف صباحًا.

وكان الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، قد أكد على الاهتمام بمنظومة الإنقاذ وحماية الأرواح، كما أهاب برواد الشواطئ الالتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.

وشدد "عبد الرازق" على مستأجري الشواطئ، بأهمية استكمال نجاح المواسم السابقة والقضاء تماما على الإكراميات وأعمال البلطجة، وأن الهدف الأول والأساسي هو حسن معاملة الرواد وتحقيق اقصى درجات الأمان على شواطئ الإسكندرية، مشيرًا إلى 
التنسيق المتابعة الدائمة من الإدارة مع مستأجري شواطئ الإسكندرية لتحقيق أقصى درجات التعاون بين محافظة الإسكندرية والمستأجرين.

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IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_٠٩٢٥٣٩
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IMG_٢٠٢٣٠٦١٣_٠٩٢٥٥٤
شواطئ القطاع الغربي التقلبات الجوية الرايات الحمراء التحذيرية لارتفاع الأمواج سقوط أمطار

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