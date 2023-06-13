رفع درجة الاستعدادات لمواجهة عدم استقرار الطقس بكفر الشيخ

قرر محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعدادات لمواجهة عدم استقرار حالة الجو باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والتدابير اللازمة، نظرا لتعرض المحافظة لأمطار غزيرة وطقس سيئ.

ووجه المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - بالتواصل المستمر بين غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات الخدمية، للتعامل الفوري مع أي أثار ناجمة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

كما وجه كافة الأجهزة باليقظة ونزول المعدات لشفط الأمطار وخاصة أمام المدارس التي بها لجان امتحانات الثانوية العامة قبل توجه الطلاب إلى اللجان.

وتتعرض المحافظة منذ الصباح إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، فضلا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، وتصل إلى حد السيول على سواحل المحافظة.