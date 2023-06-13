الأرصاد تكشف حالة الطقس في الإسكندرية اليوم.. ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الثلاثاء سيطرة السحب الرعدية على الإسكندرية والسواحل الشمالية والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ليسود طقس حار طوال ساعات النهار، معتدل مساءً.

وفي السياق، تعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس في الإسكندرية وباقي المحافظات ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

كما توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية الصادر أمس حول حالة الطقس في الإسكندرية ومحافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء أن تكون السحب الرعدية على الإسكندرية والسواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء .

ويسود اليوم طقس حار طوال ساعات النهار، ومعتدل مساءً على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة ليلًا على القاهرة ومحافظات الصعيد .

عاصفة رملية تضرب الصعيد

وتوقع بيان هيئة الأرصاد الجوية أجواء شديدة الحرارة ورمال مثارة على شمال الصعيد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية وقد تصل الى حد العاصفة على بعض المناطق .

وطبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية سجلت محافظة أسيوط نشاط للرياح وسرعته ٤٠ كم /ساعة، وانخفضت الرؤية الأفقية حيث وصلت الآن إلى ٢٠٠٠ متر بسبب الرمال والأتربة المثارة، ومن المتوقع أن تزداد شدتها مع تقدم الوقت لتعمل على تدهور مستوى الرؤية الأفقية وقد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق من شمال الصعيد، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية الممطرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

درجات الحرارة المتوقعة

فيما استعرض بيان هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة على أغلب محافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء والتي جاءت كالتالي :