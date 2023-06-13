الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

قال مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، إنه من المتوقع استقرار الأحوال الجوية مع ساعات الليل المتأخرة واعتبارًا من الأيام المقبلة يسود حالة من التحسن في الطقس.

وأضاف شاهين، إن البلاد تأثرت بمنخفض خماسيني قادم من شرق ليبيا إلى الصحراء الغربية وتقدم بشكل واضح مع الساعات الأولى من اليوم في عدد من المحافظات وصاحبه رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة أدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة في مختلف المحافظات وكانت فرص الأمطار على القاهرة خفيفة جدا.

وتابع أن محافظات شمال الصعيد (بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج ) إضافة إلى مدن محافظة البحر الأحمر وخليج السويس تشهد استمرارًا للرياح مثيرة للرمال والأتربة بسبب رياح جنوبية غربية نشطة حتى الساعات الأولى من الليل، ومع دخول ساعات الليل ستشهد هذه الظواهر حالة من الاستقرار، وسوف تظهر الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، فيما لا تؤثر هذه الشبورة على حركة للطرق.

وأكد أنه اعتبارًا من غد الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع المقبل سوف تشهد الأجواء حالة من التحسن وعدم ظهور أي تقلبات جوية مثلما شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.