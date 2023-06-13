محافظ المنيا: استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لعدم استقرار الطقس

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، بالتعامل مع تحذيرات هيئة الأرصاد بتأثر البلاد بقدوم منخفض جوى وكتل هوائية من الصحراء الغربية يؤدي إلى نشاط قوي لرياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى حد العاصفة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيء، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، لافتًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها دائمًا وباستمرار، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تستقبل الغرفة شكاوى المواطنين.

وتشهد المحافظة اليوم، موجة من الطقس السيئ، حيث تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة وحالة من الغيوم مصحوبة برياح وتيارات هوائية محملة بالأتربة، وهو ما جعل بعض المواطنين يشعرون بحالة من ضيق التنفس، سارعوا على أثرها للبقاء في منازلهم.

وتستقبل المحافظة شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أي طارئ من خلال رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.