الأرصاد تكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء فصل الربيع وبدء الصيف

بدأت درجات الحرارة في الارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية نهارًا، وتشهد انخفاض في الليل، ما دفع المواطنين بالبحث عن درجات الجرارة عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل".

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموعد المحدد لانتهاء فصل الربيع 20 يونيو، وبدء الصيف بشكل رسمي في 21 من الشهر نفسه.

وتابعت غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "خلال اليومين المقبلين سيشهد الطقس حالة من الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وذلك بسبب الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من شبه الجزيرة العربية التي تؤثر على درجات الحرارة".

وأضافت: "تسجل القاهرة الكبرى ارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى 34 درجة مئوية، والمناطق الجنوبية هي الأكثر تأثرًا بإرتفاع درجات الحرارة، ويسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد".

ولفتت إلى أن درجات ستكون مرتفعة عن الأيام السابقة على محافظات جنوب الصعيد وستصل إلى 42 درجة مئوية، مشيرًة إلى أنه من المفترض أن تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خلال فترات الليل، وفي ساعات النهار الباكر.

المناطق من السواحل الشمالية

واختتمت حديثها: "بدأنا نشعر بالتحسن في درجات الحرارة في فترة الليل، والأجواء أصبحت معتدلة على أغلب المحافظات في الجمهورية، ماعدا بعض المناطق من السواحل الشمالية، فإن الأجواء عليها مائلة للبرودة في فترة الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، البرودة التي كنا نشعر بها خلال فترات الليل بدأت تختفي في أغلب مناطق الجمهورية، وبدأت درجات الحرارة في فترة الليل ترتفع، لكن فرص تكرار الرياح والرمال المثيرة للأتربة مستمرة معنا حتى نهاية شهر الربيع، أول أمس كان هناك أتربة ورمال مثارة واستمرت معنا حتى أول الصباح".

