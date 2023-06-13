الفرق المتأهلة لمونديال كأس العالم للأندية بالسعودية 2023 وموعد وجوائز البطولة

صعد الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية الذي تستضيفه السعودية، بعد التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا، للمرة الحادية عشر فى تاريخه، بعد التعادل الإيجابى مع الوداد المغربى 1/1 على مركب محمد الخامس فى مباراة الاياب بنهائى البطولة، مستفيدًا من الفوز الذى حققه فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل هدف.

موعد إقامة كأس العالم للأندية 2023

تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر القادم، بمشاركة سبعة أندية.

وتعد المرة الأولى التى تستضيف فيها السعودية البطولة، والتى سبق تنظيمها فى اليابان والإمارات وقطر والمغرب.

وتعد المرة التاسعة التى يصعد فيها الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية، حيث حقق الاهلى أفضل إنجاز فى العرس العالمى بالحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية 3 مرات من قبل، كان آخرها البطولة قبل الماضية، فيما حقق الأهلى المركز الرابع بالبطولة الأخيرة التى احتضنتها المغرب.

الفرق المتأهلة لمونديال كأس العالم للأندية بالسعودية 2023

ضمنت ست أندية الظهور فى مونديال كأس العالم للأندية الذي تستضيفه السعودية فى ديسمبر القادم، والتى يأتى على رأسها الأهلي المتوج بلقب دورى أبطال أفريقيا، ومانشستر سيتى الإنجليزى الذى يشارك لاول مرة فى البطولة بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أوروبا، واتحاد جدة السعودى والمتوج بلقب الدورى السعودى ومنظم البطولة، وليون المكسيكي بطل كونكاكاف وأمريكا الشمالية، وأوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

ويكتمل عقد الفرق المتأهلة لمونديال الأندية بعد التعرف على هوية بطل أمريكا الجنوبية، والذى يتحدد يوم 11 نوفمبر القادم.

جوائز كأس العالم للأندية 2023

تبلغ قيمة جوائز مونديال كأس العالم للأندية 2023 الذى تستضيفه السعودية فى ديسمبر القادم 16.5 مليون دولار مقسمة كالتالى:

5 ملايين دولار لصاحب المركز الأول.

4 ملايين دولار لصاحب المركز الثانى.

2.5 مليون دولار لصاحب المركز الثالث.

2 مليون دولار لصاحب المركز الرابع.

1.5 مليون دولار لصاحب المركز الخامس.

مليون دولار لصاحب المركز السادس.

نصف مليون دولار لصاحب المركز السابع.

ويعتبر ريال مدريد الإسبانى أكثر الفرق المتوجة بلقب بطولة مونديال الأندية حيث فاز باللقب 5 مرات كان آخرها النسخة الأخيرة بالمغرب.