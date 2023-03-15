رسميًا.. فيفا يعلن مشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان الفيفا قد أشار إلى أن كأس العالم للأندية سيُقام كل 4 أعوام بدءًا من نسخة يونيو 2025.

وكان الفيفا قد أعلن رسميًا، عن أن نظام كأس العالم للأندية سيتغير بدايةً من عام 2025 وستكون لقارة إفريقيا 4 مقاعد يتم اختيارها بالفرق المتوجة لبطولة دوري أبطال إفريقيا من 2021 وحتى 2024.

وضمن الأهلي مشاركته في البطولة بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2021 عقب الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة.

كما سيشارك الوداد الذي فاز بالنسخة الماضية بعد الانتصار على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

أما الأندية التي ضمنت المشاركة في تلك النسخة فهي:

الهلال (السعودية) - دوري أبطال آسيا 2021

الأهلي (مصر) - دوري أبطال إفريقيا 2020/21

الوداد البيضاوي (المغرب) - دوري أبطال إفريقيا 2021/22

مونتيري - دوري أبطال الكونكاكاف 2021

سياتل ساوندرز - بطل كونكاكاف 2022

بالميراس - أبطال كوبا ليبرتادوريس 2021

فلامنجو - أبطال كوبا ليبرتادوريس 2022

تشيلسي - بطل دوري أبطال أوروبا 2021

ريال مدريد - أبطال دوري أبطال أوروبا 2021/22