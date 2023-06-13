الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ختام برنامج تدريبى على مهارات اللغات الأجنبية بالسويس

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت مديرية العمل بمحافظة السويس عن ختام الدورة التدريبية ضمن برنامج مهارات اللغة الإنجليزية، والتي أقيمت بمركز التدريب النموذجي بالسويس بالتعاون مع مركز أمريكانا هوم للغات، ضمن جهود المديرية في تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير دورات وبرامج تدريبية مستحدثة على المهن التي تتطلبها سوق العمل بالمحافظات لتطوير مهارات الشباب لتأهيلهم للدخول لسوق العمل الداخلية والخارجية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها تلقت تقريرًا من حاتم جاد الرب، مدير مديرية العمل بالسويس، نوه فيه إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل بخصوص الاهتمام بالشباب، تسعى المديرية من خلال إداراتها ومكاتبها في توفير برامج تدريبية مستحدثة على المهن المطلوبة في سوق العمل داخل المحافظة والتي تحتاجها منشآت القطاع الخاص والاستثماري وتدريب الشباب عليها ضمن خطة التدريب المهني للعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتحت إشراف ومتابعة الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأضاف مدير المديرية أنه تم استعراض أعمال بعض النماذج المشرفة لبعض من الشباب والتي أنجزوها خلال الدورة، مشيرًا إلى أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة الانضمام إلى الدورات التدريبية التي توفرها المديرية مجانًا لأبناء المحافظة والمقيمين فيها، من خلال التسجيل في مراكز التدريب أو من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب التابعة للمديرية.

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