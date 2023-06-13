الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 والأرواق المطلوبة

رياض الأطفال
رياض الأطفال

ترتفع معدلات البحث من أولياء الأمور عن موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 للتقديم في العام الدراسي القادم 2023/2024 لابنائهم مع فتح باب التقديم الكترونيًا منذ بداية يونيو الجاري ويستمر التقديم حتى نهاية الشهر. 

موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024

ننشر في التقرير التالي موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 والشروط المطلوبة للتقديم وفق ما وضحته وزارة التربية والتعليم. 

يكون سن التقديم للطالب في مرحلة رياض اطفال هذا العام لا يقل  عن4  سنوات ولا  لا يزيد عن 6 سنوات.

يمكن تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023 يكون من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الموجود هنا.

ثم اختيار التقدم الكترونيا لمرحلة رياض أطفال والصف الاول الابتدائي. 

ثم يسجل ولي الامر الرقم القومي الذي سجل به حسابه وكلمة السر.

وفي حالة عدم وجود حساب يتم الضغط على حساب جديد وضرورة تسجيل كافة البيانات المطلوبة من أجل التقديم بنجاح للمدارس. 

ثم اتباع الخطوات المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض أطفال.

تقديم رياض اطفال تجريبى 2023 / 2024

رابط تقديم رياض الأطفال الأزهري 2023.. والأوراق المطلوبة

الاوراق المطلوبة للتقديم لرياض اطفال 2024 

  • شهادة ميلاد حديثة للطالب ونسختين منها
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية.
  • في حال وفاة الأب تقديم صورة من شهادة الوفاة.
  • 8 صور للطالب مقاس 4*6.
  • وصل مياه أو كهرباء ويجب أن يكون باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.
  • تقديم البطاقة الصحية للطالب
  • يتم وضع المطلوب مع  ملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي.
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لينك موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023.. كيفية الاستعلام

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