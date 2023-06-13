لينك موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 والأرواق المطلوبة

ترتفع معدلات البحث من أولياء الأمور عن موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 للتقديم في العام الدراسي القادم 2023/2024 لابنائهم مع فتح باب التقديم الكترونيًا منذ بداية يونيو الجاري ويستمر التقديم حتى نهاية الشهر.

موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024

ننشر في التقرير التالي موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 والشروط المطلوبة للتقديم وفق ما وضحته وزارة التربية والتعليم.

يكون سن التقديم للطالب في مرحلة رياض اطفال هذا العام لا يقل عن4 سنوات ولا لا يزيد عن 6 سنوات.

يمكن تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023 يكون من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الموجود هنا.

ثم اختيار التقدم الكترونيا لمرحلة رياض أطفال والصف الاول الابتدائي.

ثم يسجل ولي الامر الرقم القومي الذي سجل به حسابه وكلمة السر.

وفي حالة عدم وجود حساب يتم الضغط على حساب جديد وضرورة تسجيل كافة البيانات المطلوبة من أجل التقديم بنجاح للمدارس.

ثم اتباع الخطوات المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض أطفال.

الاوراق المطلوبة للتقديم لرياض اطفال 2024