الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قنوات DMC وتردد القناة

الكتيبة 101
الكتيبة 101

يتساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مواعيد عرض مسلسل "الكتيبة 101" للنجمين آسر ياسين، وعمرو يوسف، الذي يعرض حاليا على شبكة قنوات DMC و DMC دراما، بعد نجاح عرضه الأول فى الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

"الدستور" يرصد لكم مواعيد العرض وتردد قناة DMC و DMC دراما

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 على DMC

العرض الأول: 8.00 مساءاً
الإعادة الأولى: 2.00 صباحاً
الإعادة الثانية: 1.00 ظهراً

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 على DMC دراما

العرض: 11.00 مساء
الإعادة الأولى: 9.00 صباحاً
الإعادة الثانية: 5.00 صباحاً

تردد DMC علي نايل سات

  • معامل تصحيح الخطأ قناة دي ام سي: 5/6.
  • معدل الترميز قناة دي ام سي: 27500.
  • الاستقطاب قناة دي ام سي: أفقي.
  • تردد قناة دي ام سي: 11450.
  • القمر الصناعي قناة دي ام سي: نايل سات.

مواعيد العرض الثاني لمسلسل "الكتيبة 101" والقنوات الناقلة

إشادة دولية بمركز تدريب "شهداء الكتيبة 103" لتأهيل الشباب لسوق العمل

افتتاح مجمع مصالح حكومية ووحدة إسعاف بقرية "الكتيبة" فى الشرقية

أحمد عبدالعزيز عن مشاركته فى الكتيبة 101: لا أبخل أن أشارك فى الأعمال الوطنية بأى شكل

تردد DMC دراما 2023

يمكنك عبر الجدول التالي الضبط لإشارة تردد قناة دي ام سي الجديد لعام 2023 على النايل سات عبر التردد التالى الذي سوف نعرضه إليكم.

  • القمر الصناعي قناة دي ام سي الجديد :  نايل سات
  • رقم التردد قناة دي ام سي الجديد : 12092.
  • رقم معدل الترميز قناة دي ام سي الجديد : 27500 .
  • نسبة  معامل تصحيح الخطأ في  قناة دي ام سي الجديد: 5/6 .
  • نوع الاستقطاب قناة دي ام سي الجديد : عمودي

تفاصيل مسلسل "الكتيبة 101"

تناول مسلسل الكتيبة 101، قصة مميزة عن بطولات الشرطة والجيش في حربهما ضد الإرهاب والتكفيريين، حيث يرصد المسلسل قصة بطولات الجيش المصري بالعريش عندما تصدت الكتيبة 101 لهجمة إرهابية منظمة، حيث استطاع الجيش المصري التصدي لها وإحباطها ويوثق نجاحات الجيش المصري في إحباط المخططات الإرهابية والتكفيريين، وهو نوع من أنواع المسلسلات الوطنية التي ينتظرها الشعب ويتم إنتاجها للمساهمة فى تنمية الوعي والارتقاء بمستوى الدراما المصرية.

صناع وأبطال "الكتيبة 101"

ويضم المسلسل باقة كبيرة من النجوم منهم عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، محمود عبد المغني، خالد الصاوي، مهند حسنى، إسلام جمال، محمود حجازى، أحمد عبد الله محمود، وفاء عامر، نهال عنبر، يوسف عثمان، محمد سامي، محمود حجاج، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف إياد صالح، وإنتاج شركة سينرجي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

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