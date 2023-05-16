الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إشادة دولية بمركز تدريب "شهداء الكتيبة 103" لتأهيل الشباب لسوق العمل

القوي العاملة
القوي العاملة

استقبلت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة وفدا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي"giz "، وذلك فى زيارة لمركز تدريب مهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة (الشرابية سابقا)، ومكتب تشغيل منطقة غرب مدينة نصر، لبحث سبل التعاون فيما يخص تطوير عمليات التدريب المهنى وتعزيز الخدمات التى تقدمها تلك الجهات، تحت إشراف الوزارة وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والتنسيق مع الجهات المختلفة لدعم وتعزيز الجهود التى تقوم بها المديريات لخدمة الشباب والمواطنين.

وأشاد وفد الوكالة بقدرة مركز التدريب علي تحقيق الهدف من التدريب، وإلحاق المتدربين بسوق العمل علي المهن التي تدربوا عليها، مقدمين الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على الجهد المبذول لإنجاح عمليات التدريب والتشغيل للشباب.

وأوضح أحمد عزاز، مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة فى تقريره للوزارة، أن الزيارة بدأت بمناقشة كل الأمور المتعلقة بالتدريب المهني وإعداد المتدربين والفئات المستهدفة بالتدريب، وكذلك الخدمات التى تقدمها المديرية بشكل عام، وخطة التدريب المهني، ثم تفقد الوفد أقسام المركز والذي يضم (قاعات الحاسب الآلي ومعمل اللغات - وقسم الخياطة والتفصيل- وورش اللحام - والطاقة الشمسية) وباقي الأقسام بالمركز.

وأضاف مدير المديرية أن الوفد التقى مجموعة من المتدربين لاستعراض أهمية التدريب بالنسبة لهم، والذى أسهم فى تأهيلهم وإصقال مهاراتهم من أجل الحصول على فرص عمل مناسبة لهم، كما استكمل الوفد زيارته بتفقد مكتب تشغيل منطقة غرب مدينة نصر.

إشادة دولية بمركز تدريب شهداء ١٠٣ بالشرابية في تأهيل الشباب لسوق العمل استقبلت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة وفدا من الوكالة الالمانية للتعاون تأهيل الشباب لسوق العمل مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة

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