مواعيد العرض الثاني لمسلسل "الكتيبة 101" والقنوات الناقلة

حقق مسلسل “الكتيبة 101” الذي يخوض بطولته كلا من الفنان آسر ياسين، وعمرو يوسف نجاحا كبيرا خلال عرضه بموسم رمضان الماضي، حيث عرض على شاشة قناة أون، وحرصت شاشة dmc، على عرض العمل عبر شاشتها كعرض ثاني له خلال الأيام الحالية.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

وأعلنت شبكة قنوات dmc، عن مواعيد عرض العمل حيث يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن يتم إعادته في تمام الساعة الثانية صباحا، والساعة الواحدة مساء، بينما يتم عرضه على شاشة dmc دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساء، والاعادة في تمام الساعة التاسعة صباحا، والساعة الخامسة عصرا، كما يتم عرضه على منصة واتش إت.

واستطاع المسلسل تحقيق نجاحًا ملحوظًا وردود فعل إيجابية بعد عرض الحلقات الأولى، التي تفاعل معها الجمهور، ويتناول مسلسل الكتيبة 101 على مدار 20 حلقة فقط، بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

يشارك في مسلسل الكتيبة 101 العديد من الفنانين مع عمرو يوسف الذي جسد شخصية الرائد نور صلاح العزب الذي ضحى بحياته أثناء مكافحة الإرهاب في منطقة سيناء، منهم: آسر ياسين الذي يلعب شخصية الرائد خالد محمد دبور، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، خالد الصاوي، نور النبوي، أحمد خالد عنان، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، لبلبة، كريم فهمي، علاء حور، محمود عبد المغني، محمد رجب، الطفلة ريما مصطفى، محمد سامي، عبير الشاعر، يوسف عمر، عمر كمال، طاهر الحكيم، محمد زيزو، ويعد مسلسل الكتيبة 101 من تأليف إياد صالح، وتحت قيادة المخرج محمد سلامة.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.