الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد عبدالعزيز عن مشاركته في الكتيبة 101: لا أبخل أن أشارك فى الأعمال الوطنية بأى شكل

أحمد عبدالعزيز
أحمد عبدالعزيز

علق الفنان أحمد عبدالعزيز، على قرار مشاركته في مسلسل الكتيبة101، قائلاً: "لا أبخل أن أشارك في الأعمال الوطنية بأي شكل حتى ولو مشهد".

وأضاف الفنان أحمد عبدالعزيز خلال لقائه ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هذا النوع من الشخصيات التي قدمها في مسلسل الكتيبة 101، هو نوع من الشخصيات التي لها سطوة درامية مثل شخصية القائد، شخصية رئيس جهاز، لابد أن يلعبها فنان كبير حتى يعطيها الجرم المطلوب الخاص بها.

وتابع الفنان أحمد عبدالعزيز: "تربيت على الأعمال الوطنية منذ أن كنت طفلاً صغيرًا في الابتدائي، حيث دائماً ما تكون مصر وأحوال مصر أمام عيني في شغلي، منذ أن كنا هواة صغار في المدرسة، ثم في الجامعة ثم في الاحتراف".

وأعرب الفنان أحمد عبدالعزيز عن حبه الشديد لهذه الأعمال الوطنية، حيث يرى أنه في غاية الأهمية في تنمية الوعي الوطني والروح الوطنية لدى المصريين.

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