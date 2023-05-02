الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح مجمع مصالح حكومية ووحدة إسعاف بقرية "الكتيبة" فى الشرقية

الافتتاح
الافتتاح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم للحصول على كافة الخدمات اليومية بسهولة ويسر وذلك من خلال التوسع في إنشاء مجمعات خدمية بمختلف المراكز والمدن والأحياء بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد.

وفي هذا الإطار، فقد أناب محافظ الشرقية، الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ للمشاركة في افتتاح مجمع المصالح الحكومية وخدمة المواطنين ووحدة إسعاف قرية الكتيبة، بالوحدة المحلية بكفر أيوب التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس والمقامين بالجهود الذاتية، وذلك في حضور المستشار حسام أيوب بالمكتب الفني لوزير العدل و أحمد زيدان وكيل وزارة العدل بالشهر العقاري بالشرقية والدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بالشرقية والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس.

ومن جانبه، أشاد الدكتور احمد عبد المعطى، نائب المحافظ، بالجهد المبذول من رئاسة مركز بلبيس وتعاونها المثمر مع المجتمع المدني للمساهمة في إنشاء مجمعات خدمية ومنشآت صحية تقدم الخدمات المختلفة للمواطنين بصورة لائقة دون مشقة وعناء وتساهم في تطوير الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لهم.

فيما أوضح رئيس مركز ومدينة بلبيس أن مجمع خدمات قرية الكتيبة مقام بالجهود الذاتية على مساحة 250 متر ومكون من طابقين ويضم سجل مدني ومكتب بريد ومكتب شهر عقاري مثمناً جهود المجتمع المدني ودعمهم الدائم والمستمر للمشروعات الخدمات التي تقام على أرض مركز ومدينة بلبيس.

أضاف رئيس مركز بلبيس أن وحدة الإسعاف مقامة على مساحة 80 م بالجهود الذاتية وتستوعب سيارة إسعاف واحدة لتلبية احتياجات أهالي القرية من هذا المرفق الحيوي بنقل الحالات المصابة والمرضية إلى أقرب مستشفى في أسرع وقت حفاظاً على أرواحهم.

أحمد عبد المعطي أفضل الخدمات للمواطن الدكتور أحمد عبد المعطي الخدمات للمواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشهر العقاري

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