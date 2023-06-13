رئيس الإدارة المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان الثانوية الأزهرية بالقليوبية

تفقّد الشيخ عوض الله عبدالعال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، لجنة فتيات طحانوب وتضم كفر طحانوب وطحانوب وعرب جهينه ولجنة فتيات شبين القناطر وتضم فتيات شبين القناطر وكفر شبين والمريج وبدوى بحيرى وعرب العريقات، وذلك بتكليف من الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الازهرية.

وقام رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات بقطاع المعاهد الأزهرية، بمتابعة أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في أعمال الامتحانات.

وتقدم للشهادة الثانوية الأزهرية، هذا العام بقسيمها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.