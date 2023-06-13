الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات للمتهمين بقتل طبيب الساحل

حبس
حبس

أمرت نيابة الساحل بالقاهرة بإرسال المتهمين بقتل طبيب ودفنه داخل عيادته بالساحل إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات.

وتباشر نيابة حوادث شمال القاهرة، التحقيق في واقعة مقتل طبيب داخل عيادته بمنطقة الساحل، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول الواقعة.

كانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود رائحة كريهة، تنبعث من داخل عيادة طبيب بمنطقة الساحل.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طبيب وبعمل التحريات الأولية تبين أن شخصين وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

إتخاذ الإجراءات القانونية أجهزة الأمن بالقاهرة اجراء تحليل مخدرات إجراء تحليل ارتكاب الواقعة

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