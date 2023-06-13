مطار مرسى علم يستقبل 21 رحلة طيران دولية.. اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 21 رحلة طيران دولية ضمن 117 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين.

وتبين من جدول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 21 رحلة طيران تصل منها 4 رحلات من المطارات التشيكية، و7 رحلات من دولة بولندا، و3 من ايطاليا، ورحلة من سويسرا، واخرى من بلجيكا، وكذلك رحلة من هولندا، واخرى داخلية، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من المانيا.

وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولا للفندق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.

كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية أنه المطار من المقرر ان يستقبل 117 رحلة تصل خلال الاسبوع من 11 دولة أوربية أكثرها وصولًا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، وكذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.