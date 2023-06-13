بسبب عقود تسجيل منزل.. مقتل زوج وزوجته على يد جارهم بالدقهلية

تخلص شخص في قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية، من زوجين باستخدام سكين، وذلك بعد خلافات نشبت بينهم بسبب عقود تسجيل منزل، وجرى نقل جثامين المتوفيين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وضبط المتورط في ارتكاب الواقعة.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة أجا من أهالي قرية ميت العامل بمقتل شخص وزوجته على يد جارهم بسب خلافات.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مقتل شخص يدعي "خليل إبراهيم رمضان"، 45 عامًا، وزوجته "أمل جبريل"، وتبين ذبح الزوج في الرقبة بالسكين ومقتل الزوجة أثناء الدفاع عن زوجها، على يد جارهم ويدعى "هيثم. م"؛ وذلك بسب رجوع القاتل في شراء منزل من المجني عليه.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الدولي بالمنصورة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.