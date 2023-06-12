الجمعة.. عزاء الكاتب الكبير حمدي أبو جليل في القاهرة

يقام عزاء الكاتب الكبير حمدي أبو جليل بالقاهرة، مساء الجمعة المقبل، بجامع الرحمة بشارع صبري أبوعلم بعد ميدان طلعت حرب.

رحل عن عالمنا أمس الكاتب والروائي الكبير حمدي أبو جليل عن عمر ناهز 56 عاماً، وفقًا لما أعلنته ابنته هالة أبو جليل على صفحتها الشخصية فيسبوك.

ونعى المثقفون والمؤسسات الثقافية في مصر حمدي أبو جليل بأعظم الكلمات وتحدثوا عن فقد الإبداع المصري لكاتب مهم مثله.

بدأ الراحل مشواره الأدبي من خلفية بدوية حيث ترعرع في مدينة الفيوم، ثم انتقل إلى القاهرة ليصدر أول مجموعة قصصية له بعنوان "أسراب النمل"، يليها "أشياء مطوية بعناية" والتي فازت بجائزة الإبداع العربي عام 2002.

في عام 2008، حازت رواية الراحل "الفاعل" على جائزة نجيب محفوظ المقدمة من الجامعة الأمريكية وهي روايته الثانية بعد رواية "لصوص متقاعدون" الصادرة عن دار ميريت للنشر. وفي الروايتين كشف "أبوجليل" عن عالم المهمشين بقوة وبسخرية لاذعة في وسط أمكنة عشوائية حيث يقضي السكان أوقاتهم اليومية في النزاعات. حازت الروايتان على استحسان النقاد ليعتبر "حمدي أبو جليل" أحد أبرز كتاب التسعينات في مصر.