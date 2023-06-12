الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل إحالة 3 يمنيين جلبوا 20 كيلو من مخدر الآيس للجنايات

المتهمين
المتهمين

حصلت «الدستور» على تفاصيل إحالة نيابة جنوب الجيزة الكلية، 3 متهمين يمنيين الجنسية إلى محكمة الجنايات؛ لتورطهم في جلب مواد مخدرة عن طريق التهريب لمطار القاهرة.

وتبين أن المتهمين يمنيين الجنسية، وتم ضبطهم في مطار القاهرة وبحوزتهم حقائب بداخلها مادة الميثامڤيتامين المخدرة بكمية تقدر بحوالي 20 كيلو التي يصنع منها مخدر الآيس في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

وأنكر المتهمون معرفتهم بالحقائب التي وصلوا بها مؤكدين أن سيدة طلبت منهم حمل الحقائب وهم كانوا قادمين للقاهرة للعمل.

إحالة نيابة شمال الجيزة الكلية نيابة جنوب الجيزة الكلية جنسيات أجنبية مخدر الأيس

الأكثر قراءة

السيسي يُعيد للتاريخ بريقه.. أثري يرسم مقترحًا لـ"مقبرة الخالدين": الترتيب حسب الحقبة الزمنية (خاص)

الحبس 3 سنوات لمتهمين بالاتجار في المخدرات والسلاح ببولاق

مصاريف ثانوى منازل 2023 بالتفاصيل.. تعرف عليها خلال سطور

اجتماع طارئ بـ"الأعلى للآثار" لبحث توجيهات الرئيس السيسى بشأن مقبرة الخالدين (خاص)

براءة خادمة من سرقة مشغولات ذهبية بالجمالية

إنشاء "مقبرة الخالدين".. فتحى عفيفى: "مبادرة رئاسية تحفظ لمصر تراثها"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة