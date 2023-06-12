تفاصيل إحالة 3 يمنيين جلبوا 20 كيلو من مخدر الآيس للجنايات

حصلت «الدستور» على تفاصيل إحالة نيابة جنوب الجيزة الكلية، 3 متهمين يمنيين الجنسية إلى محكمة الجنايات؛ لتورطهم في جلب مواد مخدرة عن طريق التهريب لمطار القاهرة.

وتبين أن المتهمين يمنيين الجنسية، وتم ضبطهم في مطار القاهرة وبحوزتهم حقائب بداخلها مادة الميثامڤيتامين المخدرة بكمية تقدر بحوالي 20 كيلو التي يصنع منها مخدر الآيس في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

وأنكر المتهمون معرفتهم بالحقائب التي وصلوا بها مؤكدين أن سيدة طلبت منهم حمل الحقائب وهم كانوا قادمين للقاهرة للعمل.