" القاهرة عن قرب " !

محافظون و تجارب 4

في فبراير عام 1997 ومع صدور العدد الاول من جريدة الأسبوع بدأت رحلتى مع عالم المحليات عندما أصبحت محرر شئون العاصمة بطلب منى لرئيس التحرير الاستاذ مصطفي بكرى ، لتتحول هوايتى "بالتجول" في شوارع القاهرة وحواريها ومناطقها الأثرية التى أعشقها ، الى مجال عمل يخرج طاقة الحب لمهنتى " الصحافة " ويعزز فهمي لبلدى ويقوى دورى تجاة وطنى فصدق من قال

" حل نصف مشاكل مصر في المحليات " .

كانت الفرصة حقيقية لأكون شاهد على كثير من القرارات المهمة ، ولأكون شاهد عصر على٥ طريقة إدارة الدولة عن قرب في أكثر المحافظات خطورة و أهمها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية .

بدأت عملى وكان الراحل عمر عبدالآخر محافظا للقاهرة لمدة 7 سنوات متتالية خلفا للدكتور محمود شريف محافظ القاهرة الأسبق ووزير الإدارة المحلية فيما بعد ، شهد الجميع للمحافظ عمر عبد الآخر بالجدية وحنكة الإدارة التى اكتسبها من تدرجة في عدة مناصب بدأت بمساعد محافظ ثم نائبا ثم محافظا للقليوبية وبعدها للجيزة قبل تولى مسئولية محافظة القاهرة ، كنت حاضر دائم لجلسات المجلسين التنفيذي و المحلى .

وهى جلسات تشعرك بإدارة دولة كبيرة و راسخه ، فالمناقشات تطول كل شيء ، ازمات يومية و قضايا قومية وحتى مباريات الكرة والبطولات التى ستقام على أرض المحافظة كان يتم مناقشة كل تفاصيلها .

كنت شاهدا على واحد من أهم قرارات المحافظ عمر عبد الاخر بنقل سوق الخضار من روض الفرج الى العبور ، وهو القرار الذي عارضة تجار سوق روض الفرج بشدة وعلى رأسهم النائب الصعيدى عبدالرحمن راضي ، الذي أعتبر القرار موقف شخصي ، ما كان لمحافظ صعيدى أن يتخذه باعتباره بلدياته فكلاهما ( النائب والمحافظ ) ينتميان لمدينة طهطا بمحافظة سوهاج ، وكان النائب يتعامل مع الأزمة بشكل قبلى وعائلى ، بينما يمثل المحافظ سلطة الدولة وهيبتها ، وإنتهى الأمر بإقتحام الشرطة لسوق روض الفرج بإستخدام القنابل المسيلة للدموع وكادت تقع مجزرة - كنت شاهدا عليها من داخل السوق لحظة الاقتحام - ، ولم تمضي شهور حتى تحول سوق العبور على أكبر تجمع لتجارة الخضار والأسماك وتحول سوق روض الفرج الى قصر ثقافة وتجمع نموذجى للشباب .

وفي إحدى جلسات المجلس التنفيذي الذي يضم وكلاء الوزارات ورؤساء الأحياء وقيادات المحافظة الشعبية والتنفيذية طلب المحافظ عمر عبد الآخر من الحاضرين الانصات والتركيز لمناقشة موضوع مهم ، كان الموضوع هو عرض مقدم من إحدى الشركات الكبرى المملوكة لرجل أعمال مهم يطلب فيه الموافقة على إصدار تراخيص بناء لمبنى يطل على النيل في منطقة رملة بولاق ، هذا المبنى يزيد في إرتفاعة عن برج القاهرة ب 6 أمتار أى ما يوزاى دورين كاملين ، ويضم فنادق وشركات وسينمات ومقرات ادارية ومولات ، ولضخامة المبنى الذي يضم ثلاث ابراج عرض رجل الأعمال تغير شبكات المرافق من كهرباء ومياة وصرف صحى للمنطقة كلها على نفقته الخاصة حتى لا تتأثر شبكات المنطقة بالمبنى الجديد .

ناقش الحضور العرض بإهتمام ملفت للنظر وإنتهى الى صدور الموافقة المبدئية وإحالة الامر لرئاسة مجلس الوزارء للموافقة على إرتفاع المبنى بحكم صلاحية مجلس الوزراء .

وجاءت بالفعل الموافقة مباشرة لنعرف بعدها إسم صاحب هذا المبنى وهو المهندس نجيب ساويرس الذي إستحوذ في في وقت قريب من هذا التوقيت على النصيب الاكبر من شركة موبينيل التى بثت خدمتها لأول مرة في مارس عام 1998. وتزامنت تلك الموافقة مع موافقة أخرى حصلت عليها السيدة يسرية لوزة عضو مجلس الشورى وهى والدة المهندس نجيب ساويرس على مساحة 25 فدان في منطقة الزرايب بالمقطم لتطوير مهنة جامعى القمامة.

كان أخر ما فكر فيه المحافظ عمر عبد الآخر هو تعيين مجموعة " ناضورجية " يجوبون شوارع العاصمة بالموتسيكلات لمراقبة مخالفات المباني التى لم تنجح أجهزة الدولة في التصدي لها ومعها العشوائيات والتعديات على املاك الدولة .

و عندما مرض المحافظ ونقلت له رغبة رئيس التحرير في إرسال بوكيه ورد له ، إنزعج المحافظ من تسرب خبر مرضه وطلب عدم نشره ، و لا حتى إرسال بوكيهات الورد خوفا أن يؤثر ذلك على منصبه ، الذي فقدة بالفعل في يوليو من عام 1997 .

إنطباع أى متابع لعمل المحافظ في تلك الفترة هو إننا نعيش في دولة راسخة يحكمها القانون ويديرها كفاءات على أعلى مستوى ، ميزانية العاصمة السنوية لوحدها تتجاوز رقم الأربع مليارات جنية تنفق جميعها على حل المشاكل اليومية في الأحياء ، يضاف اليها ما تنفذه الوزارات من مشروعات قومية ، كالأنفاق والكباري وخطط الإسكان القومي وغيرها ، ومع ذلك المحصلة كانت صفر في النهاية فلم يشعر المواطن القاهرى بالرضا أبدا ، فلم تحل له أزمة ، الزحام كان يزداد سوءا و العشوائيات تزداد خطورة ، وظلت القاهرة المدينة المزدحمة بمشاكلها المعروفة لسنوات طويلة .. للحديث بقية.