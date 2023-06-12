«نقل النواب» توصى بمنح مهلة 3 أسابيع بإمكانية تغيير مسار القطار السريع

أوصت لجنة النقل خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، بمنح مهلة لمدة 3 أسابيع من خلال رد كتابي بإمكانية تغيير مسار القطار السريع أمام مدينة قنا غرب مدن الجيل الرابع، بجانب دعم الكوبري بطريق موازٍ له للسيارات بديلًا عن الكوبري دندرة، كما طالبت اللجنة بتأكيد تعديل بمحطة الشوينة باستبعاد المنازل المقرر إزالتها.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، بشأن اقتراح موقع المحطة التبادلية بقنا قرية الشوينة بالجبلاوي.

وقال النائب محمد الجبلاوي مقدم طلب الإحاطة، أن مسار القطار السريع المزعم إنشاؤه كان له أثر سيئ حيث إنه دمر وجهة مدينة غرب قنا الجديدة من ناحية الطريق الإقليمي، مما أثر علي الهوية البصرية ما أدى إلى قيام بعض الشركات بترك المدينة بسبب المنظر المشوه.

وطالب النائب محمد الجبلاوي، أن يمر القطر السريع بجانب النيل بالتوازي مع طريق للسيارات، كما طالب باستبعاد المنازل المقرر إزالتها ضمن المحطة التبادلية.