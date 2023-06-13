الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

لا تنقطع الصلاة إلا مع طلوع الروح وهي عماد الدين، لذا يحرص جميع المسلمين على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث قدّم خبراء في هيئة المساحة المصرية، بيانا كاملا، وذل بشأن مواقيت الصلاة اليوم، التي قد نوهت بأنها شهدت استقرارا ببعضها وزيادة أو تراجع بأخرى.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في محافظات مصر

ومن خلال هذه السطور، تنشر «الدستور»، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-6-2023 وذلك في عدد من المدن والمحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، في عدد من محافظات الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13 يونيو في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:16 صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:48 مساء
موعد أذان العصر: 4:13مساء
موعد أذان المغرب: 7:41مساء
موعد أذان العشاء: 9:08 مساء

 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13 يونيو في محافظة الأقصر


موعد أذان الفجر: 4:21 صباحا
موعد أذان الظهر: 12:50 مساء
موعد أذان العصر: 4:13 مساء
موعد أذان المغرب: 7:41 مساءً
موعد أذان العشاء: 9:08 مساءً

 

مواقيت الصلاة بمحافظة الجيزة اليوم الثلاثاء 13 يونيو

 

موعد أذان الفجر: 4:21 صباحًا
موعد أذان الظهر: 1:03 مساء
موعد أذان العصر: 4:35 مساء
موعد أذان المغرب: 8:02 مساءً
موعد أذان العشاء: 9:33مساء

 

مواقيت الصلاة بمحافظة القاهرة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 


موعد أذان الفجر: 4:07 صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:54مساء
موعد أذان العصر: 4:29 مساء
موعد أذان المغرب: 7:55مساءً
موعد أذان العشاء: 9:28 مساء

 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13 يونيو في محافظة أسوان


أذان الفجر: 4:26 صباحًا
أذان الظهر: 12:49 صباحًا
أذان العصر: 4:07 مساء
أذان المغرب: 7:36 مساء
أذان العشاء: 9:01 مساء

 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13 يونيو في محافظة الدقهلية


موعد أذان الفجر: 4:02 صباحا
أذان الظهر: 12:54 مساء
أذان العصر: 4:32 مساء
أذان المغرب: 7:58 مساءً
أذان العشاء: 9:33 مساءً

 

مواقيت الصلاة بمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء 13 يونيو 


موعد أذان الفجر: 4:10 صباحًا
موعد أذان الظهر: 01:01 مساء
موعد أذان العصر: 3:39 مساء
موعد أذان المغرب: 8:05 مساء
موعد أذان العشاء: 9:39 مساء

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13 يونيو في محافظة سوهاج
موعد أذان الفجر: 4:17 صباحا
أذان الظهر: 12:51 مساء
أذان العصر: 4:18 مساء
أذان المغرب: 7:45 مساء
أذان العشاء: 9:13

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13 يونيو في محافظة دمياط
موعد أذان الفجر: 4:00 صباحًا
أذان الظهر: 12:53 مساء
أذان العصر: 4:32 مساء
أذان المغرب: 7:58 مساء
أذان العشاء: 9:34 مساء

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