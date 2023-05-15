الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

" اللهم اجعله قرة عين لي".. أفضل الأدعية التي يمكن للحامل قراءتها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لا يوجد أفضل من الرزق بمولود، فقد زاد البحث عن أشهر وأفضل الادعية الخاصة بالإنجاب، فهناك العديد من الأدعية الكريمة التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية للإنجاب والذرية الصالحة، وهذه بعضًا منها.

 

أشهر وأفضل الأدعية الخاصة بالإنجاب:

دعاء زكريا عليه السلام: رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ) 1 (رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِين.

 

دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي شمالي نورًا، وفي يميني نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، وأجعل لي نورًا .

              

أفضل الأدعية التي يمكن للحامل قراءتها لحفظ الجنين وتسهيل الولادة:

اللهم اجعله قرة عين لي ولوالده ولأخوته وللمسلمين، اللهم إني أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم، اللهم سهل حمله، وسهل ولادته، ويسر سبيله، أنت الذي خلقته، وأنت الذي أنشأته، وسويته، أبرأ إليك من حولي ومن قوتي، لا إله إلا أنت، اللهم احفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، واقذف التوحيد في قلبه، وأعني على تربيته يا أرحم الراحمين.

 

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَاى وَأَهْلِى وَمَالِى.

 

اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى. اللهم رزقني الولد الصالح.

 

اللهم أنبته نباتا حسنا، واغرس في قلبه الإيمان. اللهم حسن أخلاقه، وطهر قلبه، وزكي روحه، واجعله قرة عين لوالديه، وبارك الله لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره) (اللهم اجعله من أهل التقوى والصلاح، واجعله من أولاد السعادة، وأقر به عيون والديه.

 

دعاء شكر الله على الرزق بمولود، الحمد لله الذي رزقني هذا المولود، وجعلني من المشكورين. اللهم اجعلني ممن يشكرونك على نعمائك، ويذكرونك في كل حال، الحَمْدُ لِلَّـهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ.

 

 

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