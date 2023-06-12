محسن الألفي: الدولة تخطت كابوس "فيروس سي" وعالجت 4 مليون مصاب

قال الدكتور محسن الألفي، أستاذ طب الأطفال والدم بجامعة عين شمس، إن “فيروس سي” كان بمثابة كابوس، عانت الدولة من تبعاته على مدار سنوات.

وأضاف “الألفي” خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة وفرت علاج فيروس سي بالمجان، رغم أن تكلفته بالخارج تتخطى الـ 10 آلاف دولار، مُشيرًا إلى أنه تم علاج أكثر من 4 مليون مصاب بالفيروس.

وتابع أستاذ طب الأطفال، أنه بعد نجاح الدولة المصرية في القضاء على “فيروس سي”، أصبح لديها أكبر مصنع للبلازما ومشتقات الدم.

المبادرات الصحية التي تم إطلاقها

وأوضح أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات للأهتمام بالمرأة والكشف عن الأمراض التي تصيب الحامل من ضغط وسكر وسمنة وإنيميا تؤثر على صحتها، مشيرًا إلى أن نسب الوفيات كانت عالية قبل المبادرات، كما أن الأطفال تكون نسب دخولهم الحضانات أكثر.

وأردف أن 2 مليون طفل، خضعوا للكشف المبكر عن ضعف السمع وتم إنقاذ 2000 طفل من ضعف السمع، والذي يؤثر على السمع والكلام، وكذلك السمنة وسوء التغذية، والتقزم، ولمبادرة الجديدة هي الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية لحديثي الولادة.