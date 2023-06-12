أبرزها جفاف العين.. أمراض تصيب العين في فصل الصيف

لا يمكن الاستهانة بشمس الصيف بأي شكل من الأشكال، إنه الموسم الذي يسبب الكثير من الانزعاج لجسمك بأشكال عديدة، يُطلب منا جميعًا منذ الصغر أن نشرب الكثير من الماء في الصيف، وألا نخرج في موجات الحر الشديدة ونتخذ الاحتياطات اللازمة ضد ضربات الحرارة في الصيف.

في حين أن كل هذه النصائح صحيحة، غالبًا ما ينسى الناس التحدث عن العناية المناسبة بالعيون المطلوبة أيضًا، جزء من الجسم شديد الضعف وعرضة للتلف من العديد من الأشياء بما في ذلك الظروف الخارجية، لذلك من الواضح أن الحرارة الشديدة والصيف لهما آثار ضارة على العينين.

فيما يلي بعض المشاكل الشائعة التي تعاني منها عيناك في الصيف

جفاف العيون في حين أن جفاف العين ليس حالة موسمية، إلا أنه يحدث في الصيف لأن الفيلم المسيل للدموع في العين يتبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بعبارة بسيطة ينتج جفاف العين عن قلة الدموع أو الدموع ذات النوعية الرديئة التي لا يمكنها ترطيب العينين.

التهاب الملحمية

تصيب إحدى العينين أو كلتيهما أعراض هذا المرض هي الحكة والاحمرار والدم في العينين، يمكن أن يحدث التهاب الملحمة بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية أو فطرية، التهاب الملتحمة شائع في فصل الصيف، كما أنه قابل للانتقال ويمكن أن ينتشر إلى أفراد آخرين من خلال الاتصال المباشر أو مشاركة الأشياء.

دمل الجفن الناجم عن عدوى بكتيرية يتميز بظهور انتفاخ في أحد الجفون أو كليهما، يترافق مع أعراض أخرى مثل الألم والاحمرار في العين أيضًا.

الحساسية

تكثر الحساسية من جميع الأنواع خلال فصل الصيف، وبعض هذه الحساسية لها آثار مؤلمة على عينيك أيضًا، ارتفاع درجة الحرارة ومستويات التلوث والغبار والرطوبة كلها عوامل رئيسية في تطور حساسية العين هذا الموسم.

الأعراض المعتادة لرد فعل تحسسي في العين هي الحكة والاحمرار والتهاب وتهيج.

هناك بعض الاحتياطات الضرورية التي يجب اتخاذها لتقليل فرص الإصابة بحساسية العين:

الحفاظ على النظافة الشخصية الجيدة.

لا تلمس أو تفرك عينيك بشكل متكرر.

لا تشارك المناشف والمناديل ومستحضرات التجميل وما إلى ذلك مع الآخرين.