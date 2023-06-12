الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أولياء أمور طلاب بالدقهلية: بداية امتحانات الثانوية بمواد لا تضاف للمجموع يكسر الرهبة

أولياء أمور طلاب
أولياء أمور طلاب بالدقهلية

قال محمد شعبان ولي أمر طالب بالثانوية العامة بالمنصورة، إن الثانوية العامة سنة شاقة تتحمل الأسرة بها بضغط نفسي بسبب المذاكرة ومحاولة توفير جو من الهدوء والطمأنينة لأبنائهم.

وأضافت فتحية مختار إحدى الأمهات، “سعيدة ببداية الامتحانات بمواد لا تضاف للمجموع حتى يستطيع الطلاب كسر رهبة أول يوم امتحانات وتقليل مخاوفهم”.

وقال خالد إبراهيم واي أمر، إن ابنته لم تذق النوم في الأيام الأخيرة بسبب توترها.


وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولابد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

 

الثانوية العامة التربية الدينية التربية الوطنية اراء الطلاب المنصورة

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