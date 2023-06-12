طلاب الثانوية العامة: امتحان الدين والتربية الوطنية سهلين ونتمنى اللى جاى يكون بنفس المستوى

فرحة عارمة بمستوى كل من امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية من طلبة الثانوية العامة عبروا عنها بعد خروجهم، منذ قليل، من اللجان عقب أدائهم الامتحانين.

وقالت إحدى الطالبات مدرسة الشهيد نقيب شرطة على أحمد شوقي الثانوية للبنات التي بدا على ملامحها علامات الفرحة: "الامتحان كان فيه اختيارات قريبة من بعض شوية وبتلغبط، بس بشكل عام كان سهل".

فيما قالت طالبة أخرى: "امتحان الدين والتربية الوطنية سهلين ونتمنى كل الامتحانات الجاية تبقى بنفس مستواهم".

وقد شهدت لجنة مدرسة الشهيد نقيب شرطة على أحمد شوقي الثانوية للبنات خروجًا منظمًا ملحوظًا للطالبات، وذلك بسبب انتشار الشرطة أمام اللجان، وتنظيمها الوضع أمامها بشكل كامل مع مراعاة مصلحة الجميع.

ويؤدي طلبة الثانوية العامة اليوم امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، وعلى الرغم من عدم إضافة المادتين للمجموع، إلا أن أولياء الأمور حرصوا على اصطحاب أبنائهم بأنفسهم إلى المدارس وظهرت عليهم علامات القلق.

ويجدر بالإشارة إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بسوهاج بلغ 29 ألفا و400 طالب وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة سوهاج ضِمن امتحانات نهاية العام، للعام الدراسي 2023، التي تستمر حتى 12 من شهر يوليو القادم.

وهم موزعون على 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية، مشيرًا إلى أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية، والجهات الأمنية، والوحدات المحلية.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد في الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.