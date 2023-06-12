ضبط ميكانيكى يسير عكس الاتجاه بسيارة "زبون" فى مدينة نصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمناً قيام قائد سيارة ملاكي بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

واصطدامه بسيارة أخرى ملك أحد المواطنين "مقيم بدائرة القسم" وإحداث تلفيات، وقيام قائد السيارة بالفرار والهرب عقب ذلك.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى تبين أن السيارة مملوكة لإحدى السيدات بمنطقة مدينة نصر، وباستهدافها أفادت بأن السيارة وقت ارتكاب الواقعة كانت بحوزة مالك ورشة ميكانيكا بمنطقة الأميرية.

باستهداف الأخير أمكن ضبطه والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأقر بأن السيارة كانت بحوزته بقصد تصليحها وأنه عقب ذلك قام بتجربتها فى المنطقة محل الواقعة وحال سيره اصطدم بسيارة أخرى وقام بالفرار بالسيارة.