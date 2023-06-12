الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط ميكانيكى يسير عكس الاتجاه بسيارة "زبون" فى مدينة نصر

ضبط
ضبط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمناً قيام قائد سيارة ملاكي بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

 واصطدامه بسيارة أخرى ملك أحد المواطنين "مقيم بدائرة القسم" وإحداث تلفيات، وقيام قائد السيارة بالفرار والهرب عقب ذلك.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى تبين أن السيارة مملوكة لإحدى السيدات بمنطقة مدينة نصر، وباستهدافها أفادت بأن السيارة وقت ارتكاب الواقعة كانت بحوزة مالك ورشة ميكانيكا بمنطقة الأميرية. 

باستهداف الأخير أمكن ضبطه والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأقر بأن السيارة كانت بحوزته بقصد تصليحها وأنه عقب ذلك قام بتجربتها فى المنطقة محل الواقعة وحال سيره اصطدم بسيارة أخرى وقام بالفرار بالسيارة.

وزارة الداخلية سم شرطة ثالث مدينة نصر السير عكس الاتجاه ب

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

أول صورة لمراقب الثانوية العامة المتوفى فى الأقصر

"ملوك إفريقيا".. ماذا قالت الصحف المغربية عن تتويج الأهلى بدورى الأبطال؟

تقرير: صادرات إفريقيا من الغاز المسال سترتفع بنسبة 51% بحلول عام 2035

السجن 3 سنوات لسيدة لاتهامها بالاتجار فى الكوكايين بالمطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات