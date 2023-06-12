الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد أعضائه

مجلس النواب
مجلس النواب

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفع الحصانة عن أحد نواب المجلس دون الإفصاح عن اسمه.

وقال جبالي إنه قد ورد له طلب برفع الحصانة عن أحد النواب فقمت بإحالته إلى هيئة مكتب المجلس، وبعد الدراسة والمناقشة توصلت هيئة المكتب إلى رفض قرار رفع الحصانة وذلك لخلوه من عريضة الدعوى وكذلك لخلوه من موافقة النائب العام على إقامة تلك الدعوى وكذلك لمخالفة الطلب الشروط القانونية والاجرائية لرفع الحصانة.

وعرض جبالي الأمر على المجلس الذي رفض رفع الحصانة عن النائب، وقال جبالي: أعلن رفض المجلس رفع الحصانة وإخطار النائب بما تم وإخطار مقدم الطلب.

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