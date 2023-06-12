الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحان التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

بدأ، منذ قليل، امتحان مادة التربية الوطنية في اللجنة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023، في أول أيام انطلاق ماراثون الامتحانات، من الساعة الحادية عشر حتى الثانية عشر ونصف.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة 2023 غدًا الثلاثاء 13 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع بدءًا من يوم الأحد ١٨ يونيو الجاري.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 بشعبة علمي علوم، و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

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