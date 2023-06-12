أولياء الأمور يعترضون على وضع المواد غير المضافة للمجموع بجدول الامتحانات

عبر عدد من أولياء الأمور خلال ساعات انتظارهم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، عن اعتراضهم على وضع المواد غير المضافة لجدول امتحانات الثانوية العامة.

وتقول سامية إحدى أولياء الأمور من أمام مدرسة نور المعارف بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن كان لابد من عدم وضع مادة التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء في جدول امتحانات الثانوية العامة لكي يتسنى للطلاب الوقت لمراجعة المواد الأساسية ويكون الأسبوع الجاري مراجعة لهم بدلا من الامتحانات طالما لا تضاف للمجموع.

وأضافت أميرة، إحدى أولياء الأمور من أمام مدرسة نور المعارف بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة أنه كان من المفترض أن يقوم بوضع تلك الامتحانات في توقيتات بعيدة عن جدول الامتحان الأساسي ويتم تأديتها خلال أيام العام الدراسي.

وأوضحت إحدى أولياء الأمور من أمام مدرسة نور المعارف بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن الأفضل يتم امتحان المواد غير المضافة للمجموع بشكل شفوي أو بأي شكل تكميلي أخر بعيدا عن جدول امتحانات الثانوية العامة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولابد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.