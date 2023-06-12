الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد أعمال رصف الطرق وتنسيق موقع مشروع جنة

خلال الجولة
خلال الجولة

- حملات لإزالة الإشغالات وغلق الأنشطة المخالفة وتطبيق القانون بالتعاون مع الشرطة


تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، الأعمال الجارية بمشروع الإسكان "جنة" للوقوف على نسب الإنجاز  بالمشروع، مؤكداً ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ أعمال تنسيق الموقع والانتهاء من أعمال المرافق والاتصالات بالمشروع طبقاً لخطة العمل.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، في بيان لوزارة الاسكان اليوم،  أنه يجري الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية للطرق الداخلية بموقع 59 عمارة " إسكان جنة " بالمجاورة 33 بالحى السادس، مؤكداً التنسيق بين جهات الإشراف والشركات العاملة بالموقع، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وشدد "خلف الله"، على طاقم الإشراف للمشروع والشركة المنفذة بالالتزام التام بجودة الأعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات والبرنامج الزمنى، مع المحافظة على أعمال المرافق المنفذة بالموقع.

ووجه باستمرار الجهود المبذولة للقضاء على الإشغالات والتعديات ومخالفة النشاط واتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية حيال ذلك، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ حملة مكبرة للتصدى لتلك الظواهر العشوائية، أسفرت عن ضبط  مركبات " توكتوك " و "تروسيكل "، وسيارات بيع سلع مخالفة، وعدد من الإشغالات المتنوعة وتم إيداعها بمخازن الجهاز، واستكمال الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، أنه تم تنفيذ 10 قرارات غلق إدارى لبدرومات ووحدات لاستغلالها فى أنشطة مخالفة وإيداع المضبوطات بمخازن الجهاز.

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