رئيس مياه سوهاج يبحث مخرجات الحوكمة والترشيد

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماع موسع ضم رؤساء القطاعات والافرع والمديرى العموم ومديرى الشئون التجارية، وذلك لبحث مخرجات الحوكمة والترشيد صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب واضاف انه تم خلال الاجتماع استعراض خطة تغيير العدادات العاطلة وموقف التحصيل بجميع أفرع الشركة.



وأكد رئيس مياه سوهاج خلال الاجتماع على ضرورة التشديد على المخالفين للتقدم لتقنيين أوضاعهم وتركيب عدادات مياه كودية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وقطع المياه فورا للممتنعين حفاظا على المال العام.

فيما نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج رحلة تعريفية لرجال الدين الاسلامى بمدينة سوهاج لمحطة مياه سوهاج سوهاج غرب السطحية وذلك للتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب والجهد المبذول فى انتاج كوب مياه نظيف ومطابق للمواصفات صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف انه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والتى يتم تنفيذها فى 181 قرية بمحافظة سوهاج والتى تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي متكامل.



وأوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف انه تم تنفيذ ندوة توعوية لرواد مطرانية اخميم لتوعيتهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة، وفى نهاية اللقاء تم اصلاح السباكة الداخلية وتركيب القطع الموفرة للمياه كنموذج لحث المواطنين على أهمية استخدام القطع الموفرة فى ترشيد الاستهلاك كما تم دعوة المشاركين بضرورة نشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.