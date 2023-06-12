الثانوية العامة 2023.. إجراءات تفتيشية للطلاب قبل دخول اللجان

في أول أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، حرص مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة على تفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية البالغ عددها 2098 لجنة على مستوي الجمهورية، من خلال العصا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية وقياس درجة الحرارة بمسدس قياس الحرارة.

وشدد مسئولو اللجان على طلاب الثانوية العامة ضرورة ارتداء الكمامة الطبية خلال فترة الامتحان، كما حرصت إدارات اللجان على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، ووجود مسافات متباعدة بينهم، حيث تضم كل لجنة امتحانية 20 طالبا فقط.