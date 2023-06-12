الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الثانوية العامة 2023.. إجراءات تفتيشية للطلاب قبل دخول اللجان

تفتيش الطلاب
تفتيش الطلاب

في أول أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، حرص مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة على تفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية البالغ عددها 2098 لجنة على مستوي الجمهورية، من خلال العصا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية وقياس درجة الحرارة بمسدس قياس الحرارة.

وشدد مسئولو اللجان على طلاب الثانوية العامة ضرورة ارتداء الكمامة الطبية خلال فترة الامتحان، كما حرصت إدارات اللجان على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، ووجود مسافات متباعدة بينهم، حيث تضم كل لجنة امتحانية 20 طالبا فقط.

البوابات الإلكترونية ارتداء الكمامة الطبية التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التباعد الاجتماعي الهاتف المحمول الالكترونية

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