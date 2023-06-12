الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مطار مرسى علم يستقبل 8 رحلات طيران دولية.. اليوم

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الإثنين، 8 رحلات طيران دولية ضمن 117 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من أول أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين.

وتبين من جدول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولي، من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 8 رحلات طيران تصل منها 4 رحلات من المطارات الإيطالية المختلفة ورحلتين من العاصمة التشيكية براغ ورحلتين من المطارات الألمانية المختلفة.

وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولًا للفندق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.

كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية، أن المطار من المقرر أن يستقبل 117 رحلة تصل خلال الأسبوع من 11 دولة أوربية أكثرها وصولًا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، وكذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.

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