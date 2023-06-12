مع بداية اليوم يسعى عشاق الكرة المصرية في جميع المحافظات والمحبين معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12-6-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمتابعة كافة المباريات في دول العالم.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12-6-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

وانتهى موسم كرة القدم الأندية، وسيبدأ التوقف الدولي في بداية شهر يونيو ومعه العديد من المباريات الهامة.

وستُلعب الكثير من المباريات الودية اليوم، وذلك بجانب انطلاق بطولة كأس غرب آسيا وتكون تحت 23 سنة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين

يلعب منتخب ألمانيا مع نظيره الأوكراني، في حين سيلتقي منتخب المغرب مع الرأس الأخضر وديًا.

وتنطلق بطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 سنة بعدد من المباريات أبرزها قمة العراق والأردن.

مباريات اليوم الإثنين 12 يونيو الودية

فريق ألمانيا × فريق أوكرانيا (19:00 مصر والسعودية).

فريق المغرب × فريق الرأس الأخضر (22:00 مصر والسعودية) - الرياضية المغربية.

مباريات اليوم الإثنين 12 يونيو في كأس غرب آسيا تحت 23 سنة

عمان × فريق لبنان (18:30 مصر والسعودية) - الكأس الرياضية.

سوريا × فريق فلسطين (20:00 مصر والسعودية) - الكأس الرياضية.

العراق × فريق الأردن (21:30 مصر والسعودية) - الكأس الرياضية.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المصري، بلقب "دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023"، وذلك للمرة الحادية عشر بتاريخه، وذلك يكون عقب الفوز على حساب نظيره نادي "الوداد البيضاوي المغربي"، وتكون بنتيجة ثلاثة أهداف، ويكون مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

وحصد النادي الأهلي اللقب بفضل تفوقه، وذلك بنقاط 3-2 في النتيجة الإجمالية عقب انتصاره بنقاط 2-1 في القاهرة الأسبوع الماضي.

وعزز النادي الأهلي رقمه القياسي، وذلك بحصد اللقب للمرة 11 في تاريخه والثالثة في آخر أربعة أعوام.

توقيت مباراة أوروغواي ضد فريق إيطاليا

يلتقي المنتخبين بنهائي مونديال الشباب خلال التوقيت التالي

الساعة 12:00 صباحًا وتكون بتوقيت في مصر

والساعة 12:00 صباحًا وتكون بتوقيت في السعودية

والساعة 01:00 صباحًا بتوقيت الإمارات