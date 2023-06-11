الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نهائي الحلم الإفريقي.. روشتة التأهيل النفسي للاعبي الأهلي قبل مباراة الوداد

الأهلي
الأهلي

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الأهلي والوداد التي ستقام في المغرب على ملعب محمد الخامس، مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة.

يدخل الفريقين مباراة العودة بطموح وإصرار من أجل تحقيق اللقب الأغلى في القارة الإفريقية، فقد شهدت مباراة الذهاب فوز النادي الأهلي بنتيجة إيجابية هدفين مقابل هدف.

ويسعى المارد الأحمر إلى تحقيق اللقب الحادي عشر الذي خسره العام الماضي من نفس الفريق، بهدف مقابل لا شيء.


دور الطب النفسي وتأهيل لاعبي النادي الأهلي

في هذا الصدد أوضح الدكتور أحمد بدوي، استشاري الصحة النفسية، أن الصحة النفسية والتأهيل الشامل جسدياً ونفسياً من الأمور الهامة التي تساعد في تحسن الفريق.

وأشار بدوي إلى أن طبيب الفريق، لابد أن يلعب على الجزء النفسي الخاص باللاعبين، من أجل زيادة الثقة وتجنب رهبة الخصم وجماهيره خاصة أن المباراة ستلعب في المغرب.

وأضاف أن الفرق الأوروبية الكبرى تضع ضمن جهازها الفني طبيب ومعد نفسي، من أجل إخراج الأفكار السلبية والضغوط، حتى لا ينعكس ذلك بالسلب علي الفريق والأداء الجماعي.

 

روشتة التأهيل النفسي للاعبي النادي الأهلي


وقدم استشاري الطب النفسي نصائح تساعد لاعبي النادي الأهلي على تجنب الضغوط خلال المباراة ومنها، عدم الانشغال بصوت الجماهير والهتافات، وكذلك تجنب الدخول في مناوشات وأحاديث جانبية مع الفريق الخصم، من أجل تجنب التشتيت النفسي والخروج عن التركيز المطلوب، وضرورة تحفيز اللاعبين بعضهم البعض وتجنب الانفعالات والعصبية الزائدة، حتى لا يستغلها الفريق الخصم لصالحه، الأمر الذي قد يساهم في ضياع البطولة للعام الثاني على التوالي، وتجنب اللعب بشكل فردي، ومحاولة الظهور، حيث يساهم ذلك في إبعاد الفريق عن الأداء الجيد والخطط الموضوعه من قبل المدير الفني.

استشاري الصحة النفسية الاهلي والوداد الحلم الإفريقي القارة الإفريقية روشتة التأهيل النفسي فوز النادي الأهلي

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

أجرت 13 جراحة بالعمود الفقرى.. الأولى على "إعدادية المنوفية" تناشد وزارة الصحة التدخل لعلاجها

وزيرة الهجرة تستقبل السفير الكويتى لبحث أوضاع الجالية المصرية بالكويت

حجز المتهم بحيازة سجائر ماريجوانا في مطار القاهرة

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير

ضبط 5 آلاف قرص مخدر فى بولاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس